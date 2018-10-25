США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси

Новости Беларуси. США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Речь идет о 9 отечественных производителях. Например, таких как «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно».

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:

Данный шаг администрации действующего президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации наших торгово-экономических отношений с США. Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь белорусские и американские бизнесмены будут более уверено строить долгосрочные планы своего делового сотрудничества.