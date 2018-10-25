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США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси

25 октября 2018 12:24
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Новости Беларуси. США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси-1

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Речь идет о 9 отечественных производителях. Например, таких как «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно».

США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси-4

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:
Данный шаг администрации действующего президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации наших торгово-экономических отношений с США. Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь белорусские и американские бизнесмены будут более уверено строить долгосрочные планы своего делового сотрудничества.

США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси-7

Принятое решение будет действовать в течение года. В МИДе также подчеркнули, Беларусь будет продолжать взаимодействовать с США, что может привести к отмене американских санкций.

# Санкции # Экономика # Анатолий Глаз # Фотофакт

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