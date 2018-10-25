Украинский город Южный стал побратимом Могилёва

Новости Беларуси. Первый форум регионов Беларуси и Украины стал новой точкой отчёта во взаимоотношениях между субъектами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый форум регионов Беларуси и Украины стал новой точкой отчёта во взаимоотношениях между субъектами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его полях договоры о межрегиональном сотрудничестве подписали 25 октября руководители Гомельской области Беларуси, Запорожской и Киевской областей Украины.
Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов
А жители Могилёва и украинского города Южный отныне могут считать себя побратимами.