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Украинский город Южный стал побратимом Могилёва

25 октября 2018 13:52
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Новости Беларуси. Первый форум регионов Беларуси и Украины стал новой точкой отчёта во взаимоотношениях между субъектами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский город Южный стал побратимом Могилёва-1

На его полях договоры о межрегиональном сотрудничестве подписали 25 октября руководители Гомельской области Беларуси, Запорожской и Киевской областей Украины.

Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

А жители Могилёва и украинского города Южный отныне могут считать себя побратимами.

# Беларусь-Украина # Экономика # Фотофакт

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