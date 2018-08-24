«У нас огромный интерес к белорусской технике»: МАЗ ведет переговоры с делегацией из Нигерии

Новости Беларуси. Белорусский МАЗ осваивает Африканский континент. Сегодня на заводе проходят переговоры с делегацией из Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нашим автомобилям присматриваются бизнесмены одной из крупнейших компаний региона, чья выручка в 2017 году превысила 4 миллиарда долларов.

В первую очередь зарубежных партнеров интересуют грузовики и автобусы. Это связано со спецификой континента. В Африке активно ведется добыча полезных ископаемых, а автомобильные дороги не всегда в хорошем состоянии. Поэтому Нигерии нужна надежная, простая в обслуживании и недорогая техника. К слову, сейчас на МАЗе специально для Африканского континента разрабатывают новую модель автобуса.

Алаке Маркус Олакунле, генеральный директор компании (Нигерия):

У нас огромный интерес к белорусской технике. Сейчас мы сотрудничаем в основном с немецкими и американскими производителями. Но уверены, что и белорусская продукция может быть конкурентоспособна не только по уровню цен, но и по уровню качества. Как мне показалось, очень позитивный момент в том, что есть возможность подогнать технику под нужды конкретного рынка.

Белорусские МАЗы уже в прямом смысле добрались до Африканского континента. Наша техника работает в Египте, Судане, ЮАР, Центральноафриканской Республике. Первые поставки организованы на Мадагаскар. Нигерия в этом списке значится как одно из самых перспективных направлений. Страна входит в экономическое сообщество стран Западной Африки – это обеспечит беспошлинный ввоз наших товаров и на рынки других стран-участниц этого объединения. В ЭКОВАС входит 15 государств с общим населением в 300 миллионов человек.

Антон Козловский, начальник отдела экспорта в страны Африки и Латинской Америки Минского автомобильного завода:

В 2017 году и в первой половине 2018 года экспорт для дальнего зарубежья в общем объеме составил порядка 700 единиц на общую сумму более 37 миллионов долларов США. Будет перспективным рассмотреть возможность сборки в Нигерии, поскольку заградительные пошлины зачастую не дают поставлять полнособранную технику. Поскольку Нигерия является членом сообщества ЭКОВАС, это даст дополнительную возможность по поставкам в соседние регионы.