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Урожай зерновых в Беларуси к 25 августа составляет 5 миллионов 168 тысяч тонн

25 августа 2018 12:29
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Новости Беларуси. И к теме продовольственной безопасности. Урожай зерновых в Беларуси к этому дню составляет 5 миллионов 168 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожай зерновых в Беларуси к 25 августа составляет 5 миллионов 168 тысяч тонн-1

Завершить работы аграрии намерены в ближайшие дни. Остается обработать всего несколько процентов площадей. Больше всего зерна в закромах Минского, Брестского и Гродненского регионов. С близким результатом уборочную кампанию завершают хлеборобы Витебской и Могилевской областей. Чуть менее шестисот тысяч собрали в Гомельской. Сравнивая с цифрами прошлого года, урожай в Беларуси был богаче. Повлияла засушливая погода.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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