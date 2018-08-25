Урожай зерновых в Беларуси к 25 августа составляет 5 миллионов 168 тысяч тонн

Новости Беларуси. И к теме продовольственной безопасности. Урожай зерновых в Беларуси к этому дню составляет 5 миллионов 168 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершить работы аграрии намерены в ближайшие дни. Остается обработать всего несколько процентов площадей. Больше всего зерна в закромах Минского, Брестского и Гродненского регионов. С близким результатом уборочную кампанию завершают хлеборобы Витебской и Могилевской областей. Чуть менее шестисот тысяч собрали в Гомельской. Сравнивая с цифрами прошлого года, урожай в Беларуси был богаче. Повлияла засушливая погода.