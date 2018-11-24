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С 25 ноября повышается стоимость топлива на АЗС Беларуси

24 ноября 2018 12:35
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Новости Беларуси. С 25 ноября на белорусских АЗС дорожает бензин и дизель. Это 24 изменение цен на топливо за год.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», цена увеличится на одну копейку. Однако стоимость одной марки топлива останется прежней.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 52 копейки,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 73 копейки,  

ДТ – 1 рубль 52 копейки.  

За 20 дней ноября текущего года средняя цена на нефть составила 68 долларов за баррель. За прошедшее время 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларах составил около 33%. А цены на моторное топливо с начала года возросли на 18%.  

Предыдущее увеличение цен произошло 18 ноября – подробности здесь.  

Кстати, недавно «Белнефтехим» запустил опрос на тему повышения цен на топливо. Ссылку на опрос можно найти здесь.  

# Бензин # Экономика

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