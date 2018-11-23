Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

Новости Беларуси. Совершенствование права на законодательном уровне – в этом представители науки видят перспективы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению ученых, основные тренды – одинаковые налоги и единые тарифы на электроэнергию, а также повышение пенсий через повышение оплаты труда.