Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям
Новости Беларуси. Совершенствование права на законодательном уровне – в этом представители науки видят перспективы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению ученых, основные тренды – одинаковые налоги и единые тарифы на электроэнергию, а также повышение пенсий через повышение оплаты труда.
Петр Никитенко, доктор экономических наук, номинант Нобелевской премии по ноосферной экономике:
Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть заработные платы людям, которые занимаются предпринимательством. В том числе завязывая пенсионное обеспечение на уровень заработной платы.
Открытая белорусская экономика во многом зависит от внешних факторов, от экономических и политических процессов в странах-соседях. Ежегодно в Беларуси на законодательном уровне уменьшают такое влияние извне. Упор делается на развитие внутренней экономики.
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