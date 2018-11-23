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Новости экономики за 23.11.2018

23 ноября 2018 17:32
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана, а наши грузовики в тройке самых доходных статей белорусского экспорта. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОКНО В УЗБЕКИСТАН

Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана. Достигнута договоренность об организации на базе Белорусской универсальной товарной биржи электронной торговой площадки Узбекской товарно-сырьевой биржи. Официальное открытие состоится 11 декабря.

Новости экономики за 23.11.2018-1

Упрощенный доступ к торгам будет способствовать росту двустороннего товарооборота и дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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