С 12 мая в Беларуси на копейку подорожает топливо

Новости Беларуси. В Минске с 12 мая подорожает автомобильное топливо.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с субботы на заправках Беларуси на 1 копейку увеличится стоимость дизельного топлива и бензина.

С 12 мая стоимость 1 литра автомобильного топлива составит:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 28 копеек;

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 36 копеек;

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 57 копеек;

ДТ – 1 рубль 36 копеек.

В предыдущий раз изменились цены 27 апреля. На 1 копейку подорожало дизельное топливо.