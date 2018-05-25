Представители 33 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме

Новости Беларуси. В Гомеле 25 мая начинает работу масштабный бизнес-форум, который соберет более 600 участников из 32 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках мероприятия планируется подписание 9 инвестиционных документов. Состоится также презентация экономического и туристического потенциала Гомельской области.