Прямой эфир

Представители 33 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме

25 мая 2018 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле 25 мая начинает работу масштабный бизнес-форум, который соберет более 600 участников из 32 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 33 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме-1

В рамках мероприятия планируется подписание 9 инвестиционных документов. Состоится также презентация экономического и туристического потенциала Гомельской области.

Представители 33 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме-4

Частные и государственные инвесторы ознакомятся с проектами в производственной сфере, перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов
24 мая 2018 19:43

«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов

В Беларуси планируют продать 46 тысяч новых машин до конца 2018 года
24 мая 2018 17:04

В Беларуси планируют продать 46 тысяч новых машин до конца 2018 года

Беларусь втрое увеличила объёмы импорта соевых бобов
24 мая 2018 16:59

Беларусь втрое увеличила объёмы импорта соевых бобов