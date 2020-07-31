С 1 августа бюджет прожиточного минимума увеличивается до 256 рублей

Ближайшие три месяца, до конца октября, он будет составлять 256 рублей 10 копеек.

Новости Беларуси. С 1 августа почти на 4 % вырастет бюджет прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с изменением этого важного показателя, пропорционально увеличатся зависящие от него различные надбавки и выплаты – это социальные пенсии, детские пособия и другие виды поддержки. Теперь минимальный размер пенсии по возрасту без учета доплаты составит 64 рубля. Больше получат инвалиды, увеличатся доплаты неработающим пенсионерам.

Почти на 100 рублей увеличилось единовременное пособие при рождении первого ребёнка. Теперь в этом случае выплатят 2561 рубль, а при рождении второго и последующих – 3585. Изменятся и ряд других пособий, связанных с рождением и воспитанием ребенка.