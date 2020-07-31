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Новости экономики за 31.07.2020

31 июля 2020 14:51
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Новости Беларуси. Почему Национальный банк ожидает замедления роста цен, каким будет бюджет прожиточного минимума в ближайшие три месяца и как выглядит среднестатистический белорусский вкладчик? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 31.07.2020-1

Срочные безотзывные вклады по-прежнему являются самой популярной формой хранения сбережений в банках. По обновленным данным на таких депозитах находится 12,5 миллиарда рублей или две трети всего объема. Соответственно, на отзывных вкладах хранится немногим менее 6,5 миллиарда.

С 1 августа бюджет прожиточного минимума увеличивается до 256 рублей

При этом в среднем один вкладчик разместил в срочный отзывный вклад 8 тысяч 340 рублей, а в безотзывный 12 тысяч 370. Среднестатистический образ белорусского вкладчика остается неизменным. Это женщина старше 55 лет, разместившая в банках примерно 9,5 тысячи рублей, или мужчина от 26 до 60 лет с депозитом порядка 12 тысяч рублей.

СРЕДНИЙ РЕЙТИНГ БЕЛОРУССКИХ КРИПТОБИРЖ ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В МИРЕ

Новости экономики за 31.07.2020-4

Первая белорусская криптобиржа вошла в ТОП-20 мирового рейтинга. Составлялся он по нескольким показателям, таким как безопасность, транзакционные риски, предоставление данных, качество активов, регулирование и так далее.

Нацбанк ожидает замедления роста цен в Беларуси

Составители рейтинга отмечают, что по некоторым показателям отечественная компания смогла набрать один из самых высоких результатов, в итоге расположилась на 16-м месте. Также стоит отметить, что средний рейтинг криптобирж в Беларуси оказался одним из самых высоких в мире.

# Экономическая рубрика # Экономика # Серегй Савицкий # Фотофакт

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