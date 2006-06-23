Депутаты поддержали отчет правительства об исполнении бюджета-2005

Минфин отчитался перед парламентом. Депутаты поддержали отчет об исполнении бюджета-2005. Документ носил социальный характер - на эти цели было израсходовано 45% государственных средств.

Представляя документ в Овальном зале первый заместитель министра финансов Анатолий Сверж подчеркнул, что в прошлом году бюджетно-налоговая политика была направлена на выполнение показателей Программы социально-экономического развития республики на 2001 - 2005 годы.

Также Палата представителей приняла во втором чтении законопроект <О борьбе с коррупцией>. Депутаты долго не принимали документ - дорабатывали и вносили поправки. Ответственность за коррупционные действия предусмотрена на всех уровнях власти. Самые распространенные среди этого вида преступлений - взятки, злоупотребление властью и служебными полномочиями.