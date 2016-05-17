Рост экспорта и новые рабочие места – какие задачи стоят перед Правительством по итогам работы в I квартале?

Новости Беларуси. Рост экспорта, создание новых рабочих мест и недопущение снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Такие задачи по повышению эффективности работы экономики сегодня стоят перед Правительством.

В Совмине подвели итоги работы за первый квартал. За последнее время был реализован ряд мер по макроэкономической балансировке. В итоге по результатам первых месяцев 2016 года обеспечена сбалансированность на внутреннем валютном рынке, сохранены размеры золотовалютных резервов, за счет создания новых производств трудоустроено около 7 тысяч человек.

Тем не менее остались и проблемы. Не выполнены некоторые параметры прогноза социально-экономического развития. Среди них – ВВП. Работать надо и над экспортом товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наши приоритеты – рост экспорта, снижение затрат, создание новых рабочих мест и своевременное освоение инвестиций, обеспеченных финансированием. Ключевое требование к производству – две трети всех объемов должны уходить на экспорт. Правительством созданы мониторинговые группы по освоению новых рынков – Мексика, Коста-Рика, Панама, Чили, Марокко, Танзания, Замбия и так далее.