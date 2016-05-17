Новости экономики за 17.05.2016

Новости Беларуси. Белорусы могут сократить расходы на коммунальные услуги. В случае отсутствия по месту прописки более 10 дней из жировки вычеркнут несколько строчек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие именно услуги будут компенсировать и кто может рассчитывать на экономию семейного бюджета, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ЖИРОВКА ПОХУДЕЕТ

Жировки могут похудеть. В силу вступает постановление правительства о сокращении коммунальных платежей, если вы покинули место жительства более чем на 10 дней. Итак, теперь жильцам могут возместить расходы на электроэнергию, которую потребляет лифт. Кроме того, плата не взимается за вывоз твердых коммунальных отходов, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, газ. Освободить от уплаты «коммуналки» могут тех, кто более чем на 10 дней уезжает за границу, на оздоровление, проходит военную службу, на учебу, в командировку или, например, на дачу. Самый важный фактор – анонсирование своего отсутствия в ЖЭСе и документальное подтверждение по возвращении. Таким образом, можно будет сэкономить до четверти расходов за конкретный период.

ЗАСТРАХОВАЛИСЬ

Белорусы стали активнее страховаться. Взносы по добровольным видам страхования выросли на 27%, за первый квартал составили без малого 1 трлн. 377 млрд. рублей. Их доля в общем объеме рынка превышает 58%. Чаще всего мы заключаем договоры добровольного автомобильного страхования и страхования здоровья.

НА ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Продажи автомобилей с конвейера в Беларуси выросли на 6%. При этом общие темпы обновления парка по-прежнему сокращаются. В первую очередь, за счет изменения курса российского рубля, ибо львиная доля свежих авто в прошлом году была результатом неорганизованного ввоза из России. Сегодня белорусский клиент чаще готов покупать новую машину за счет заемных средств, а это автоматически закрывает двери дилерских центров наших соседей. Кроме того, цены на автомобили постепенно идут вверх опять-таки на фоне курсовых изменений.

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Белорусам не хватает финансовой грамотности. По результатам социсследования, которое инициировал Национальный банк, оказалось, что большинство граждан не разбирается в финансовых инструментах и пользуется лишь базовыми продуктами – оплата коммунальных расходов, валютно-обменные операции и погашение кредитов. Более того, 70% белорусов не ведут учет расходов и доходов, но при этом хорошо ориентируются в дисконтных программах, то есть регулярно следят за наличием и пользуются скидками. Четверть опрошенных интересуются уровнем инфляции и размером социальных выплат. 20% респондентов изучают кредитную политику белорусских банков. И, пожалуй, каждый первый следит за курсами валют.

Медленно, но верно белорусский рубль крепчает. По итогам торгов на бирже сегодня доллар подешевел на 14 рублей. И официальный курс на среду – 19 247. Евро потерял незначительно – минус 3 пункта. По Нацбанку на середину недели 21 800. А вот российская валюта укрепилась более чем на рубль. 298,17 итоговый курс на 18 мая.