Плату за ЖКУ уменьшат, если жилец отсутствовал более 10 дней

Новости Беларуси. Белорусы могут сократить расходы на коммунальные услуги. В случае отсутствия по месту прописки более 10 дней из жировки вычеркнут несколько строчек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В силу вступает постановление правительства о сокращении коммунальных платежей, если вы покинули место жительства более чем на 10 дней.

Итак, теперь жильцам могут возместить расходы на электроэнергию, которую потребляет лифт. Кроме того, плата не взимается за вывоз твердых коммунальных отходов, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, газ.

Освободить от уплаты «коммуналки» могут тех, кто более чем на 10 дней уезжает за границу, на оздоровление, проходит военную службу, на учебу, в командировку или, например, на дачу.

Самый важный фактор – анонсирование своего отсутствия в ЖЭСе и документальное подтверждение по возвращении. Таким образом, можно будет сэкономить до четверти расходов за конкретный период.