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Новости экономики за 09.09.2022

09 сентября 2022 16:39
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Новости Беларуси. Цены на российский газ для белорусских юрлиц отныне будут привязаны не к доллару, а к российскому рублю. Позволит ли такой подход снизить ценовую нагрузку на промышленных потребителей? Экспорт в Россию белорусского бензина и дизтоплива может увеличиться. Будет ли конкурентной цена и смогут ли договориться профильные ведомства двух стран?  

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 09.09.2022-1

ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БУДУТ ПРИВЯЗАНЫ К РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ  

Цены на российский газ для белорусских юрлиц отныне будут привязаны не к доллару, а к российскому рублю. В связи с переходом в межгосударственных расчетах на российский рубль наше антимонопольное ведомство приняло пакет документов, регулирующих порядок определения цен на газ для белорусских промышленных потребителей, юрлиц и предпринимателей. Если раньше в формуле цены российского газа учитывался курс доллара, то теперь в ней заложен курс российского рубля. Индексация цен на природный газ будет в том случае, если на дату оплаты установленный Центробанком России официальный курс достигнет 75 и более российских рублей за 1 доллар США. Такой подход призван снизить ценовую нагрузку на промышленных потребителей.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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