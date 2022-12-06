Россия дала Беларуси отсрочки по выплате госкредита

В ноябре российская Госдума ратифицировала соглашение и протокол между правительствами двух стран об изменении условий кредитов, которые были подписаны в марте 2022 года. Документы предусматривают отсрочку выплат по кредитам и изменение процентной ставки. Платежи в погашение обслуживания задолженности переносятся на период с 2028 по 2033 год. Речь об общей сумме 1,4 миллиарда долларов. Перенос сроков позволит стране в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств перед партнерами из России и их погашение.

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