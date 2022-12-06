Белорусские предприятия представили свои продукты на крупнейшей выставке продовольствия в Каире

14 предприятий из Беларуси представили свою продукцию на крупнейшей выставке продовольствия Food Africa в столице Египта Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в Международном выставочном центре представлены свыше 700 экспонентов из более чем 30 стран. Участие в выставке – это еще одна возможность изучить особенности египетского рынка, Северной Африки. Личное общение и презентация своей продукции позволяет укрепить отношения между белорусскими трейдерами и поставщиками с их коллегами из Египта, Среднего Востока и Африканского региона. Мероприятие объединило оптовиков, дистрибьюторов, ретейлеров, импортеров для налаживания деловых контактов и заключения долгосрочных контрактов.

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