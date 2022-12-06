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Минская делегация прибыла в Хошимин. Какая белорусская продукция пользуется спросом во Вьетнаме?

06 декабря 2022 15:22
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Ведущие белорусские поставщики смогут расширить свою нишу на вьетнамском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская делегация прибыла в Хошимин. Какая белорусская продукция пользуется спросом во Вьетнаме?-1

Ключевые позиции белорусского экспорта имеют давнюю хорошую репутацию на местном рынке. Особенно мотоциклы «Минск», мясо-молочная и кондитерская продукция, удобрения и автотехника. С деловым визитом в Хошимин приехала минская делегация. За столом переговоров в Торгово-промышленной палате Хошимина стороны обсудили устойчивый восстановительный рост товарооборота, новые инвестиционные проекты и совместные производства.

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# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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