Минская делегация прибыла в Хошимин. Какая белорусская продукция пользуется спросом во Вьетнаме?

Ведущие белорусские поставщики смогут расширить свою нишу на вьетнамском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые позиции белорусского экспорта имеют давнюю хорошую репутацию на местном рынке. Особенно мотоциклы «Минск», мясо-молочная и кондитерская продукция, удобрения и автотехника. С деловым визитом в Хошимин приехала минская делегация. За столом переговоров в Торгово-промышленной палате Хошимина стороны обсудили устойчивый восстановительный рост товарооборота, новые инвестиционные проекты и совместные производства.

Читайте также:

Белорусские предприятия представили свои продукты на крупнейшей выставке продовольствия в Каире

Россия дала Беларуси отсрочки по выплате госкредита

И другие новости экономики за 6 декабря