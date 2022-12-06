Новости экономики за 06.12.2022

Об этом в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные предприятия представили свою продукцию на крупнейшей продовольственной выставке в Каире. Больше возможностей у белорусских производителей появится и на вьетнамском рынке. Диверсификация экспортных потоков, а также подробности затора нефтяных танкеров у берегов Турции и все об изменении условий обслуживания задолженности по российским кредитам.

Более полутора миллионов рублей направит Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса инвестиционных проектов смогут получить государственную финансовую поддержку в виде займа или лизинга имущества в белорусских рублях на привлекательных условиях. Заявить на конкурс можно инвестиционные проекты, ориентированные на развитие производства, реализацию экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием проекта является создание новых рабочих мест.

В ТУРЕЦКИХ ВОДАХ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА ИЗ ТАНКЕРОВ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ