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Новости экономики за 06.12.2022

06 декабря 2022 15:17
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Отечественные предприятия представили свою продукцию на крупнейшей продовольственной выставке в Каире. Больше возможностей у белорусских производителей появится и на вьетнамском рынке. Диверсификация экспортных потоков, а также подробности затора нефтяных танкеров у берегов Турции и все об изменении условий обслуживания задолженности по российским кредитам.

Об этом в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НАПРАВИТ БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Новости экономики за 06.12.2022-1

Более полутора миллионов рублей направит Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса инвестиционных проектов смогут получить государственную финансовую поддержку в виде займа или лизинга имущества в белорусских рублях на привлекательных условиях. Заявить на конкурс можно инвестиционные проекты, ориентированные на развитие производства, реализацию экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием проекта является создание новых рабочих мест.

В ТУРЕЦКИХ ВОДАХ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА ИЗ ТАНКЕРОВ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ

Новости экономики за 06.12.2022-4

Ограничение цен на российскую танкерную нефть нарушило мировые нефтяные потоки. У берегов Турции образовалась пробка из 19 нефтяных танкеров. Financial Times назвало это первым показателем того, что введение лимита цен на нефть из России может привести к подрыву поставок по всему миру. Из-за ограничений Турция требует от судов с нефтью доказательств полного страхового покрытия для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Российские страховые компании предоставили письменные подтверждения турецким властям для обеспечения безопасного прохода судов через воды страны. Застрявшие суда предположительно являются танкерами со страховками от западных компаний.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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