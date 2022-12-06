Новости экономики за 06.12.2022
Отечественные предприятия представили свою продукцию на крупнейшей продовольственной выставке в Каире. Больше возможностей у белорусских производителей появится и на вьетнамском рынке. Диверсификация экспортных потоков, а также подробности затора нефтяных танкеров у берегов Турции и все об изменении условий обслуживания задолженности по российским кредитам.
Об этом в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НАПРАВИТ БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Более полутора миллионов рублей направит Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса инвестиционных проектов смогут получить государственную финансовую поддержку в виде займа или лизинга имущества в белорусских рублях на привлекательных условиях. Заявить на конкурс можно инвестиционные проекты, ориентированные на развитие производства, реализацию экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием проекта является создание новых рабочих мест.
В ТУРЕЦКИХ ВОДАХ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА ИЗ ТАНКЕРОВ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ
Ограничение цен на российскую танкерную нефть нарушило мировые нефтяные потоки. У берегов Турции образовалась пробка из 19 нефтяных танкеров. Financial Times назвало это первым показателем того, что введение лимита цен на нефть из России может привести к подрыву поставок по всему миру. Из-за ограничений Турция требует от судов с нефтью доказательств полного страхового покрытия для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Российские страховые компании предоставили письменные подтверждения турецким властям для обеспечения безопасного прохода судов через воды страны. Застрявшие суда предположительно являются танкерами со страховками от западных компаний.
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