Новости экономики за 14.04.2017
Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировали миллионного индивидуального предпринимателя. Это бизнес-леди из Бреста.
Ежедневно в Беларуси около 150 человек открывают свое собственное дело.
Если раньше на регистрацию требовалось около трех месяцев, то теперь можно уложиться за один день. И еще сократилось количество проверок, а санитарные нормы стали понятнее. Также 13 апреля на общественное обсуждение вынесен пакет проектов по дальнейшей либерализации бизнеса.
РЕКЛАМНЫЕ ИГРЫ ПО-НОВОМУ?
Дополнительные возможности бизнесу могут дать новые правила рекламных игр. Предложение вынесли на также общественное обсуждение.
Планируется, что розыгрыши можно будет проводить без регистрации, в том числе и в интернете.
Также обсуждается возможность дать иностранным фирмам право изготавливать рекламу, в том числе и наружную. Напоминаем, что каждый может вынести свое предложение на Национальном правовом портале.
НАГРАДЫ СЛОНИМСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
Слонимский мясокомбинат получил премию правительства за достижения в области качества. Почетную награду вручил премьер-министр страны Андрей Кобяков.
Главным достижением предприятия стало получение международных сертификатов безопасности продукции.
Таким образом, миссия Слонимского мясокомбината – здоровые продукты для здоровья нации – подтвердилась и на интернациональном уровне. Сегодня Слонимский мясокомбинат продает свои товары не только по всей Беларуси, но и экспортирует в другие страны. Внешняя выручка каждый месяц составляет около трех миллионов долларов. То, что колбасы, мясо и другие изделия знают и любят миллионы людей, – заслуга большого коллектива.
ТОПЛИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
В Беларуси может появиться ассоциация автозаправочных станций. Общественная организация позволила бы выработать слаженную позицию всех участников рынка по различным вопросам и
более веско отстаивать отраслевые интересы на правительственном уровне.
Для потребителей это означает дополнительные возможности – акции, бонусы, участие в клиентский программах.
ПАСХАЛЬНЫЕ ПОКУПКИ
30 рублей в среднем потратят белорусы на Пасху. Давайте подсчитаем: куличи от 1,5 рублей за 400-граммовую булку до 28 рублей за авторский бездрожжевой с цукатами кулич.
Яйца за десяток – в пределах 2 рублей. Пасхальные термоэтикетки для декора продают от 20 копеек до 3 рублей.
В каждом магазине можно найти кокосовую стружку, бисер, звездочки, конфетти, белый кунжут и другие готовые украшения. Цена – от 30 копеек до 5 рублей. В качестве сувениров можно купить подставки для яиц, декоративные плетеные корзины, яйца-свечи, яйца из стекла, дерева или пластмассы. Цены от 1,5 рублей до 20 рублей.
О торгах на валютно-фондовой бирже. Накануне выходных евро и доллар сдали свои позиции. Таким образом, белорусский рубль укрепился к корзине.
Европейский номинал –1 рубль и 99 копеек, американский – 1 рубль и 88 копеек.
100 российских рублей участники торгов оценили в 3 рубля и 34 копейки.