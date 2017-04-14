Новости экономики за 14.04.2017

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировали миллионного индивидуального предпринимателя. Это бизнес-леди из Бреста.

Ежедневно в Беларуси около 150 человек открывают свое собственное дело.

Если раньше на регистрацию требовалось около трех месяцев, то теперь можно уложиться за один день. И еще сократилось количество проверок, а санитарные нормы стали понятнее. Также 13 апреля на общественное обсуждение вынесен пакет проектов по дальнейшей либерализации бизнеса.

РЕКЛАМНЫЕ ИГРЫ ПО-НОВОМУ?

Дополнительные возможности бизнесу могут дать новые правила рекламных игр. Предложение вынесли на также общественное обсуждение.

Планируется, что розыгрыши можно будет проводить без регистрации, в том числе и в интернете.

Также обсуждается возможность дать иностранным фирмам право изготавливать рекламу, в том числе и наружную. Напоминаем, что каждый может вынести свое предложение на Национальном правовом портале.