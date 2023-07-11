Роман Головченко посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Устойчивое производство, стратегия обновления. В Екатеринбурге продолжает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Во второй день рабочего визита правительственная делегация Беларуси посетила Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский завод гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем премьер-министр Роман Головченко с коллегами из России Михаилом Мишустиным и Казахстана Алиханом Смаиловым ознакомились с экспозицией выставки. Также белорусский премьер принял участие в церемонии открытия главной стратегической сессии выставки «Устойчивое производство: стратегии обновления». Белорусская национальная экспозиция занимает здесь самую большую площадь. Важный элемент сотрудничества – деловой форум «Промышленный диалог: Россия-Беларусь», который пройдет сегодня, 11 июля. В его рамках планируется торжественная церемония подписания четырех документов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В ИННОПРОМе мы не первый раз участвуем национальным стендом, уже пять лет подряд, начиная с первого – 2012 года. В этом году мы страна-партнер и стенд наш в несколько раз больше, чем обычно. Более 3 000 квадратных метров.