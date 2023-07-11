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Роман Головченко посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

11 июля 2023 07:09
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Устойчивое производство, стратегия обновления. В Екатеринбурге продолжает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Во второй день рабочего визита правительственная делегация Беларуси посетила Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский завод гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле-1

Затем премьер-министр Роман Головченко с коллегами из России Михаилом Мишустиным и Казахстана Алиханом Смаиловым ознакомились с экспозицией выставки. Также белорусский премьер принял участие в церемонии открытия главной стратегической сессии выставки «Устойчивое производство: стратегии обновления». Белорусская национальная экспозиция занимает здесь самую большую площадь. Важный элемент сотрудничества – деловой форум «Промышленный диалог: Россия-Беларусь», который пройдет сегодня, 11 июля. В его рамках планируется торжественная церемония подписания четырех документов.

Роман Головченко посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
В ИННОПРОМе мы не первый раз участвуем национальным стендом, уже пять лет подряд, начиная с первого – 2012 года. В этом году мы страна-партнер и стенд наш в несколько раз больше, чем обычно. Более 3 000 квадратных метров.

Роман Головченко посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле-7

Этот вторник – итоговый день рабочего визита нашей правительственной делегации. Его программа предусматривает переезд в Нижний Тагил, где премьер-министр Беларуси ознакомится с возможностями «Уралвагонзавода» имени Дзержинского. Это предприятие разрабатывает вагоны для железной дороги и военную технику.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Владимир Мишустин # Алихан Смаилов # Фотофакт

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