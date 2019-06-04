Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Новости Беларуси. 600 компаний из 30 стран. Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» открылась под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остров из прогрессивных технологий и здесь не без мировых премьер от белорусских машиностроителей, достижения животноводов, новинки от переработчиков.

У этого мехового вернисажа уж точно остолбенеют даже самые привередливые модницы. Дизайнеры пускаются во все тяжкие портного творчества, да так, что от таких произведений «пищит» даже Европа.

Белорусские шубы, бомберы, манто, жакеты и пелерины отшивают из сырья отечественных зверохозяйств. И это ли не пример удачного тандема всей цепочки производителей.

Ирина Козырева, дизайнер центра меховых изделий:

Это изделие вошло в десятку сильнейших мира по мнению журнала Vogue Италия. В последнее время белорусские звероводы перестроились и стали работать исключительно на выращивание короткоостной норки, которая занимает высшую категорию качества по оценке всех международных аукционов.

Аграрный форум уже давно перестал быть площадкой исключительно для узких специалистов. Нет, безусловно, ежегодные обновления рекорда заключенных контрактов подчеркивает практическую сторону. Вот и в павильоне гиганта сельхзмашиностроения уже за считанные часы с начала открытия выставки наметили с десяток реальных сделок.

Не обошлось в этот раз и без громкой премьеры. Рядом с технической сенсацией лет минувших, именуемой «Суперкомбайн» – умной машиной премиум-сегмента – стоит трудоголик нового поколения, так называемого масс-маркета, – зерноуборочная самоходка 3219.

В этом году модель стала на поток. Сформирован и портфель первых реальных заказов, в нем и желающие из России.

Павел Бетанов, руководитель конструкторского подразделения Гомсельмаша:

Нам удалось за счет изменений технологического тракта добиться прироста производительности до 30%. Что очень внушительно. Это получилось за счет увеличения мощности двигателя и создания гибридной системы обмолота и сепарации.

Молочный робот-бариста – уже штатный работник одного из лидеров белорусского молокопроизводства. Сам агрегат иностранец, а вот интеллект, проще говоря, мозги у него белорусские.

Выпускница одного из университетов Бреста отправилась на практику на завод, ее технотворчество поддержали и проект, он потом стал и дипломной работой, реализовали. Такой пример теории и практики. А ведь за таким грамотным синтезом и внедрением передовых технологий стоят и экспортные показатели.

Беларусь в пятёрке мировых лидеров по экспорту молока. Подтягиваем и мясное производство. На этом заводе совсем недавно выпустили новую линейку продукции. Мраморное мясо стало доступно и для обывателей. 700 граммов качественной говядины породы Лимузин – по 10 рублей.

Сергей Скиба, генеральный директор мясокомбината:

Наша основная фирменная фишечка – это продукция под знаком халяль, что позволяет нам проводить диверсификацию экспорта и осуществлять поставки на дальнее зарубежье.

Калейдоскоп аграрных успехов как раз состоит и самых мелких частиц: корма, удобрение, селекция, техника, переработка. Такие выставки с негласным слоганом «Себя показать и на других посмотреть» становятся новым импульсом не только в развитии отрасли, но и базой для сотрудничества.

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума





Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За последние годы до 100 миллионов долларов доходят заключения контрактов на этой выставке.

Но и без экшена уж точно никак! Ведь в программе трактор-шоу, где выберут лучшего пахаря, бесконечные народные дегустации, ярмарки-продажи, мастер-классы.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Нам удалось проникнуть в закулисье самого настоящего конкурса красоты для буренок. Это буренка Зарянка, она из Могилевской области, на нее делают ставки.

Она возможная фаворитка, которая уже в ближайший четверг поборется за звание «Самая лучшая корова страны – 2019».