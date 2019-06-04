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Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

04 июня 2019 19:05
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Новости Беларуси. 600 компаний из 30 стран. Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» открылась под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остров из прогрессивных технологий и здесь не без мировых премьер от белорусских машиностроителей, достижения животноводов, новинки от переработчиков.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-1

У этого мехового вернисажа уж точно остолбенеют даже самые привередливые модницы. Дизайнеры пускаются во все тяжкие портного творчества, да так, что от таких произведений «пищит» даже Европа.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-4

Белорусские шубы, бомберы, манто, жакеты и пелерины отшивают из сырья отечественных зверохозяйств. И это ли не пример удачного тандема всей цепочки производителей.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-7

Ирина Козырева, дизайнер центра меховых изделий:
Это изделие вошло в десятку сильнейших мира по мнению журнала Vogue Италия. В последнее время белорусские звероводы перестроились и стали работать исключительно на выращивание короткоостной норки, которая занимает высшую категорию качества по оценке всех международных аукционов.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-10

Аграрный форум уже давно перестал быть площадкой исключительно для узких специалистов. Нет, безусловно, ежегодные обновления рекорда заключенных контрактов подчеркивает практическую сторону. Вот и в павильоне гиганта сельхзмашиностроения уже за считанные часы с начала открытия выставки наметили с десяток реальных сделок.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-13

Не обошлось в этот раз и без громкой премьеры. Рядом с технической сенсацией лет минувших, именуемой «Суперкомбайн» – умной машиной премиум-сегмента – стоит трудоголик нового поколения, так называемого масс-маркета, – зерноуборочная самоходка 3219.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-16

В этом году модель стала на поток. Сформирован и портфель первых реальных заказов, в нем и желающие из России.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-19

Павел Бетанов, руководитель конструкторского подразделения Гомсельмаша:
Нам удалось за счет изменений технологического тракта добиться прироста производительности до 30%. Что очень внушительно. Это получилось за счет увеличения мощности двигателя и создания гибридной системы обмолота и сепарации.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-22

Молочный робот-бариста – уже штатный работник одного из лидеров белорусского молокопроизводства. Сам агрегат иностранец, а вот интеллект, проще говоря, мозги у него белорусские.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-25

Выпускница одного из университетов Бреста отправилась на практику на завод, ее технотворчество поддержали и проект, он потом стал и дипломной работой, реализовали. Такой пример теории и практики. А ведь за таким грамотным синтезом и внедрением передовых технологий стоят и экспортные показатели.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-28

Беларусь в пятёрке мировых лидеров по экспорту молока. Подтягиваем и мясное производство. На этом заводе совсем недавно выпустили новую линейку продукции. Мраморное мясо стало доступно и для обывателей. 700 граммов качественной говядины породы Лимузин – по 10 рублей.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-31

Сергей Скиба, генеральный директор мясокомбината:
Наша основная фирменная фишечка – это продукция под знаком халяль, что позволяет нам проводить диверсификацию экспорта и осуществлять поставки на дальнее зарубежье.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-34

Калейдоскоп аграрных успехов как раз состоит и самых мелких частиц: корма, удобрение, селекция, техника, переработка. Такие выставки с негласным слоганом «Себя показать и на других посмотреть» становятся новым импульсом не только в развитии отрасли, но и базой для сотрудничества.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-37

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума


Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
За последние годы до 100 миллионов долларов доходят заключения контрактов на этой выставке.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-39

Но и без экшена уж точно никак! Ведь в программе трактор-шоу, где выберут лучшего пахаря, бесконечные народные дегустации, ярмарки-продажи, мастер-классы.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-42

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Нам удалось проникнуть в закулисье самого настоящего конкурса красоты для буренок. Это буренка Зарянка, она из Могилевской области, на нее делают ставки.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-45

Она возможная фаворитка, которая уже в ближайший четверг поборется за звание «Самая лучшая корова страны – 2019».

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»-48

И здесь все серьезно. Конкуренция и сплошной гламур. Чтобы быть «на стиле» вместе с претендентками приехал целый штат агрогримеров. Пилинг, педикюр, укладки!

Впереди 6 насыщенных дней. Микс продуктивной работы и сельско-культурных развлечений. Ажиотаж первого дня подтверждает, что Беларусь аграрная точно в тренде.

# Сельское хозяйство # Экономика # Павел Бетанов # Ирина Козырева # Сергей Скиба # Анатолий Хотько # Фотофакт

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