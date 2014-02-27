Мясникович предложил губернатору Кемеровской области выйти на миллиардный товарооборот

Новости Беларуси. Беларусь и Кемеровская область договорились расширить совместное производство карьерных самосвалов. Речь идет о передаче документации на «БелАЗы» грузоподъемностью 130 и 160т. Такая форма сотрудничества, с полной передачей ноу-хау, то есть производства, а не только сборки, в мировой практике встречается не часто. Это позволяет вывести партнерство на более высокий уровень.

В городе Прокопьевск на площадке завода «Подземтрансмаш» уже производят белорусские самосвалы грузоподъемностью 90т. В Кузбассе сосредоточено большое количество угольных разрезов и потребность в такой технике очень высока. Кроме того, в приоритетах обеих сторон не просто торговые отношения, а совместные инвестиционные проекты.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Кемеровская область входит в десятку крупнейших торговых партнеров в Российской Федерации. 9 место, я думаю, перспектива у Вас очень хорошая и мы Вам помогаем. Можно выйти и на миллиардный товарооборот в этой пятилетке. Если не в этом, то, по крайней мере, следующем году. Все основания для этого есть.

Еще одно перспективное направление работ — весовой контроль на железной дороге. Для нашей страны это новый проект, в то время, как кузбасская компания уже давно зарекомендовала себя на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Макин, первый заместитель губернатора области:

Собрали небольшой круглый наших кузбассовцев — вечером поговорить, какие результаты. Хочу сказать, что очень многие представители очень энергично рассказывают, какие удалось достичь предварительной, конечно, договоренности. Посмотрели совместное сотрудничество с предприятием Нива, также были найдены возможные варианты сотрудничества с учетом компаний, которые находятся в Кузбассе и для того, чтобы не терять логистической цепочки, можно было совместно отработать.