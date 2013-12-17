Новости Литвы. Результаты общественного мониторинга воздействия белорусской АЭС на окружающую среду представлены в Вильнюсе. Как показал анализ проб почвы, воды и воздуха, радиационный фон и содержание радионуклидов в объектах окружающей среды находятся в норме. В круглом столе приняли участие белорусская общественная организация «Экологическая инициатива», а также представители литовских государственных органов, научных и общественных экологических организаций.

Это первый проект в области мониторинга воздействия белорусской АЭС на окружающую среду, инициированный белорусскими экологическими общественными организациями, результаты которого представлены литовской общественности. В планах – привлечение в 2014 году литовских экспертов для проведения радиационного обследования влияния АЭС на окружающую среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Соловьев, руководитель ОО «Экологическая инициатива»:

Две страны (Беларусь и Литва) являются членами конвенции Эспо. И по этой конвенции мы обязаны оценивать трансграничное воздействие такого объекта, как атомная электростанция. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что сегодня, и это показали результаты исследования, радиационный фон является стабильным, нормальным, потому что станция еще не введена в эксплуатацию. Но наша основная цель как общественной организации – чтобы те показатели, которые есть сейчас, эталонные показатели, были доступны общественности Литвы и Беларуси.