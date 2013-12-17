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Стеклозаводу «Неман» причинен ущерб в 4 миллиона евро. Возбуждено уголовное дело

17 декабря 2013 11:12
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Новости Беларуси. Стеклозаводу «Неман» причинен ущерб в 4 миллиона евро. Возбуждено дело в отношении главы итальянской компании. По материалам следствия, он заключил контракт на поставку оборудования для производства стекловаты стоимостью около 21 миллиона евро. Однако обязательства выполнил лишь частично. После чего представил для оплаты на предприятие и в банк фиктивные финансовые документы о якобы произведенной отгрузке оборудования. На их основании банк произвел оплату, что повлекло причинение крупного ущерба предприятию.

Сейчас следователи допрашивают должностных лиц, изъята бухгалтерская и иная документация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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