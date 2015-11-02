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Резкого скачка цен и роста инфляции в Беларуси не ожидается

02 ноября 2015 16:41
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Новости Беларуси. Резкого скачка цен и роста инфляции в Беларуси не ожидается.  Всемирный банк позитивно оценивает шаги нашей страны по реализации структурных реформ. 2 ноября специалисты этой финансовой организации представили новый экономический обзор.

Импульс развитию экономики дадут взвешенная макроэкономическая политика и некоторые реформы. Положительным признан рыночный механизм при формировании Нацбанком курса белорусского рубля.  При этом не исключено негативное внешнее влияние, связанное с ценами на нефть и экономической ситуацией в России и Украине. 

Как отмечают специалисты Всемирного банка, существенный рост может обеспечить вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Это позволить расширить рынки сбыта, привлечь больше иностранных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь:
Мы наблюдаем за последние 10 месяцев достаточно последовательную денежно-кредитную политику, проводимую Национальным банком Беларуси. В этот период мы не замечали характерные ранее политики расширения денежной массы. Национальный банк продолжает выполнять меры по контролю за инфляцией и, как мы видим, и в дальнейшем также намерен ее придерживаться. Поэтому резкого роста инфляции и скачка цен не ожидается.

 

 

# Экономика # Беларусь-Всемирный банк # Ян Чул Ким

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