Декрет №6: как государство способствует развитию малого бизнеса в регионах Беларуси?

Новости Беларуси. На неделе важнейшей новостью развития малого бизнеса в регионах Беларуси стали предложения правительства. Их представили на рассмотрение главе государства. Суть – в усовершенствовании условий предпринимательской деятельности в малых, средних городах и на селе.

Три года назад был принят Декрет №6, определяющий льготы и преференции для желающих открыть дело подальше от шума больших городов. Как результат, предпринимателей за это время на селе стало больше почти на 40%. Для сравнения, в крупных городах рост предпринимателей за тот же период в 14,5 раз меньше.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – об одном из приоритетов Беларуси – развитии производств в глубинке и создании там новых рабочих мест.

Игорь Барталевич, предприниматель:

Конечно, начинать было нелегко, зато сейчас все в порядке!

Теперь у Игоря свой маленький бизнес. Занимается грузоперевозками. Дело прибыльное. Но начинать было страшновато, ведь кроме идеи для старта нужен солидный капитал. Тогда, три года назад, как нельзя кстати пришелся Декрет президента, в котором были прописаны меры по поддержке предпринимателей в малых городах. Воспользовавшись бонусами этого документа и сэкономив на таможенной пошлине, прикупил грузовой микроавтобус.

Игорь Барталевич, предприниматель:

Декрет дал толчок для развития, для каких-то новых перспектив, новых идей. Обновление автопарка немалую роль сыграло.

А вот Александру из небольшого Добруша президентский Декрет дал возможность обновить мебельное производство, закупить итальянское оборудование и пару грузовиков.

Александр Гуторев, директор мебельного производства:

Очень помог. Сэкономили порядка 1,5 миллиарда рублей. Производительность выросла в несколько раз, качество повысилось. Ушли от конкурентов далеко вперед.

Сегодня выпускают приличную корпусную мебель – от шкафов и кухонь до торгового оборудования. Думают работать в две смены. Для бизнесмена – это дело жизни, для еще двух десятков сотрудников – работа с достойной зарплатой.

Вообще, государственная задумка была простой: сделать небольшие городки Беларуси удобными для бизнеса.

Александр Швец, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Региону это даст как минимум две вещи: сбор дополнительных налогов при развитии рабочих мест. Как вы знаете, подоходные налоги идут в местные бюджеты. В эти трудные экономические времена, которые не только в Республике Беларусь, но и на постсоветском пространстве и страны Европы испытывают экономические трудности, это даст решение проблемы занятости.

По Декрету, например, на семилетний период со дня госрегистрации коммерческие организации освобождались от налога на прибыль, а ИП – от подоходного налога. И те, и другие могли не уплачивать налог на недвижимость и отчисления в инновационные фонды, освобождались от обязательной продажи иностранной валюты и госпошлин за выдачу специальных разрешений на отдельные виды деятельности.

Владислав Щепов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Декрет практически превращает в свободную экономическую зону огромную территорию нашей страны, не включающую крупные развитие города. Поэтому любой бизнесмен, который приходит в страну либо открывает новый бизнес, выбирает, где открывать новое предприятие. И, конечно, сегодня открывать предприятия, даже офисные помещения производства выгоднее в малых населенных пунктах, либо на пригородных территориях. Это сохраняет рабочие места. А, соответственно, если есть рабочие места, есть доходы населения, есть товарооборот и в целом развивается та или иная территория.

Поддержка частной инициативы должна была стать активатором роста для небольших населенных пунктов, а значит и стимулом для областей. Ведь развитие регионов – в приоритете для Беларуси. Как это сработало и что нужно поправить, обсуждали у президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас прошло определенное время. И, как у нас обычно бывает (может, это в какой-то части объективно, время идет, все течет и изменяется), по мнению правительства, настало время вернуться к этому документу и внести определенные изменения и дополнения.

Три года действует декрет. Я бы хотел задать прежде всего такой вопрос: какой эффект от этого декрета и как развиваются регионы – мы получили тот эффект, на который мы рассчитывали, или нет? Второй вопрос: сохранится ли в результате изменений направленность Декрета на стимулирование инвестиций в производство? И третий: вносимые изменения достаточны для активизации процесса создания новых предприятий в малых городах и сельской местности или нет?

Правительство констатирует: эффект есть. Эти меры растормошили бизнес-инициативу на местах. За 2,5 года субъектов предпринимательства в малых городах и на селе стало больше на треть. В Могилевской области их количество и вовсе удвоилось. В больших городах такого бума не наблюдалось. Самое главное – было создано 38 тысяч новых компаний. А это дополнительный вклад в бюджет. Но жизнь показала, что нужна корректировка – некоторые нормы декрета трактовались неоднозначно. Возникали коллизии.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Было принято решение в части самого порядка создания новых предприятий. Мы очень четко определили, где и на каких условиях эти предприятия создаются. В свое время в рамках шестого Декрета было передано большое количество неиспользуемых площадей. К сожалению, некоторые предприятия до сих пор неэффективно используют эти площади. Этот вопрос мы обсудили. И был один вопрос, связанный с порядком формирования уставного фонда, где и возникла основная коллизия, где были применены некоторые штрафные санкции из-за неоднозначности толкования норм Декрета. Главой государства принято решение, что мы этот вопрос урегулируем, а средства будут компенсированы этим субъектам хозяйствования.

Президент дал на доработку документа 2-3 недели. Вообще, в последние годы Беларусь лидирует по количеству реформ, которые улучшают деловой климат в стране. Начиная с 2006 года, согласно данным Всемирного банка, в республике проведено более 30 существенных для бизнеса изменений.

Ирина Мацокина, директор международного объединения «Экономические исследования и образование»:

За последние 6 лет вклад частного бизнеса в ВВП возрос с 7% до 12%. Это говорит о том, что частный бизнес развивается, он активен, он готов вносить в клад в развитие экономики Беларуси.

Все усилия на госуровне нашли отражение в мировом рейтинге «Doing Business». Его составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация, оценивая условия ведения бизнеса в стране. Мы поднялись с 57 строчки на 44 место среди 189 государств. Это и сигнал для инвесторов: добро пожаловать в Беларусь!