Репортаж «Картины мира» из Новосибирска: о белорусских сказках в Сибири и о том, как российский губернатор выбирал себе МАЗ

Приятна такая международная оценка, но, думаю, не только статистика вызывает у украинцев и россиян интерес к Беларуси, стоящей на несколько ступенек выше по уровню человеческого развития. Вот и сибиряки это подтверждают. И далее мы расскажем о белорусских сказках в Сибири и о том, как российский губернатор выбирал себе МАЗ.

Это «Картина мира» с Юрием Козиятко. И, как обещал, теперь мы перенесемся в Сибирь! Оказывается, там очень ценят все белорусское, и не только раритетную гармонь, подаренную когда-то песняром Мулявиным, но и свежие продукты, и новую технику, и практически все под маркой «Сделано в Беларуси». Из Новосибирска наш специальный корреспондент Яна Шипко.

Искать белорусские следы здесь не составит труда. Стоит выйти, кстати, на самую длинную в мире улицу - Красный проспект, как увидишь белорусские автобусы. Нашу технику и промышленные товары здесь знают хорошо, а вот продукты нарасхват, как дефицитные деликатесы. Глава города тоже оценил ассортимент. Сам обычно белорусские продукты привозит из Минска.

Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирска:

Постоянно очереди. И та продукция, которая представлена была белорусами, ее сметали, что называется. Когда бываю в Минске, всегда мясные продукты привлекают внимание. Как ни странно, покупаю хлеб. Хороший очень хлеб.

Яна Шипко, специальный корреспондент:

Новый символ Новосибирска. Мост через реку Обь открылся буквально пару недель назад. Сейчас это грандиозное сооружение - самый большой арочный мост в России. По форме, кстати, он точно повторяет мост на городском гербе. А на этой неделе в городе-побратиме Минска Новосибирске наводили новые деловые мосты между Беларусью и Сибирью.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в надежности нашей техники даже в сибирские морозы убедился. Но главная гордость – это самый большой в мире БелАЗ, который сейчас проходит испытания на Кузбассе.

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области:

Александр Григорьевич Лукашенко сам его испробовал, обкатал его. 450 тонн - это как 3-этажный дом. И он занесен, кстати, в книгу рекордов Гиннеса. И мы благодарны Александру Григорьевичу. Он же мог в любой регион отдать, а он в память о наших отношениях, говорит: Нет, выделяем Кузбассу!

А это кадры, снятые еще в одном сибирском регионе – Красноярской области. Лес – одно из главных богатств Сибири. На заготовке работает белорусская техника. Кстати, производится она с учетом нюансов работы в тайге с ее контрастным климатом и болотистыми почвами.

Александр Ковалев, директор ООО «Амкодор-Красноярск»:

Здесь поставлен автономный подогреватель двигателя, чтобы можно было в холодную погоду обеспечить пуск двигателя без перебоев. Конструктора минские установили здесь коробку, которая позволяет вывозить лес на более дальние расстояния.

В белорусский текстиль и трикотаж Евгений одевает уже не только Сибирь, но и южные регионы страны. На его оптовой фирме тысячи моделей одежды из Беларуси. 4 раза в год он лично приезжает в Беларусь, чтобы не пропустить последние коллекции. Сотрудничает уже с сотней производителей.

Евгений Травушкин, директор оптовой фирмы:

Первое - это доступность швейной продукции Беларуси. Второе - современность. Третье - современные аксессуары. Четвертое - великолепная посадка. Сами белорусские предприятия всегда надежны.

Валентин Николаевич – академик и директор самого крупного в России химического института катализа. Вырос в Минске. Мало кто знает, что после школы трудовая биография будущего ученого начиналась на минском автозаводе, где он 3 года проработал слесарем.

Валентин Пармон, член Российской академии наук, директор Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук:

Первая забота – это импортозамещение. Но для этого надо, чтобы мы, сибиряки, помогли подготовить специалистов, а далее малотоннажная химия. У вас это считается приоритетом. Да, это надо интенсивно развивать и мы готовы здесь сотрудничать.

В далекой Сибири эта белорусская гармонь хранится с особым трепетом. Уж очень дорогой это подарок.

Александр Логутенко, директор Белорусского культурно-просветительского центра:

Еще в 2002 году, когда был организован наш центр и была большая презентация нашего центра, у нас на концерте участвовали «Песняры» еще составом, где руководил Мулявин. Они нам в подарок привезли два инструмента - вот эту гармонь - свято, - и цимбалы.

Супруги Александр Степанович и Людмила Ивановна - тэтнические белорусы. В Сибири сохраняют уголок Родины.

Людмила Счастливенко, заместитель директора Белорусского культурно-просветительского центра:

Так все нам дорого, что даже коробочки от конфет, которые привозим из Беларуси, не выбрасываем. Это тоже наше достояние. Очень трудно у нас такие купить пока.

- Здравствуйте!

- Рады Вас спаткаць, заходзьце, калі ласка, да нашай хаты!

Вот так «шчыра вітае», как говорят белорусы, гостей на «роднай мове» Любовь Афанасьевна. Все, что напоминает о родной Брестчине, трогает до слез.

В Новосибирске их семья живет уже 35 лет, с тех пор как мужа перевели сюда по службе. По-белорусски гостеприимная хозяюшка без драников жизни не представляет. Но в Сибири приноровилась не только к холодам, но и к местным традициям.

Любовь Багнюк:

Вот драники белорусские с мясом и без мяса. А это пельмени сибирские. С хренодерчиком по-сибирски едят.

Через 2 месяца супруги отметят золоту свадьбу. Расписались в молодости на Брестчине. Говорят, вернулись бы назад, но здесь дети держат. А вот за новостями в Беларуси следят постоянно.

Степан Багнюк:

За батькой Лукашенко - всегда, мы в восторге от него. Его сюда бы к нам. Куда не заедешь в Беларусь (и по дороге, и в городе) - чистота.

Для внуков Любовь Афанасьевна бережно хранит на память белорусскую прялку и самотканые рушники.

Любовь Багнюк:

В молодости я еще вышивала полотенце вот.

Новосибирский кукольный театр. Билетов сюда не достать, раскупают за 2 месяца. Руководит им уже больше 40 лет Николай Афанасьевич – заслуженный работник культуры России с могилевскими корнями. Это при нем практически кочевой коллектив обрел достойный дом.

Николай Бирюля, заслуженный работник культуры России, директор Новосибирского областного театра кукол:

Это наше богатство. Самое главное – это дети. Я их люблю очень. И тогда я люблю все, что для них.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Надо сказать, что управлять куклами - занятие чрезвычайно увлекательное. Помогает мне актер театра кукол новосибирского. Сейчас в моих руках персонаж из «Бременских музыкантов» - это фрейлина вот такая прекрасная. А совсем скоро на этой сцене появятся и персонажи белорусской сказки.

Поставить белорусский спектакль – его давняя мечта. Сказка «Дед и журавль» пополнит репертуар в следующем сезоне. Уже и эскизы для кукол и декораций готовы.

Культура, наука, бизнес, производство… Нитей сотрудничества так много, и они только крепнут.