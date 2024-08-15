В Беларуси растёт производство сельхозпродукции

Успешная работа аграриев залог продовольственной безопасности. Опережающие темпы уборки зерновых и зернобобовых культур обеспечили рост производства сельхозпродукции. За 7 месяцев предприятия отрасли прибавили 18 %. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост производства наблюдается во всех отраслях. Сельхозорганизации прибавили в производстве скота и птицы, по молоку прирост составил более 6 %, на 14 % получено больше яиц. Беларусь традиционно занимает высокие строчки в глобальных рейтингах по производству продовольствия.

Благодаря усилиям работников АПК и вложенным инвестициям страна стала не только гарантом обеспечения собственной продовольственной безопасности. Наша продукция востребована и в других государствах. Что подчеркивает огромное значение отечественного агропромышленного комплекса в мировом рыночном хозяйстве.