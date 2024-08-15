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В Беларуси растёт производство сельхозпродукции

15 августа 2024 11:07
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Успешная работа аграриев залог продовольственной безопасности. Опережающие темпы уборки зерновых и зернобобовых культур обеспечили рост производства сельхозпродукции. За 7 месяцев предприятия отрасли прибавили 18 %. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растёт производство сельхозпродукции-1

Рост производства наблюдается во всех отраслях. Сельхозорганизации прибавили в производстве скота и птицы, по молоку прирост составил более 6 %, на 14 % получено больше яиц. Беларусь традиционно занимает высокие строчки в глобальных рейтингах по производству продовольствия.

Благодаря усилиям работников АПК и вложенным инвестициям страна стала не только гарантом обеспечения собственной продовольственной безопасности. Наша продукция востребована и в других государствах. Что подчеркивает огромное значение отечественного агропромышленного комплекса в мировом рыночном хозяйстве.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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