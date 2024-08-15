Предприятия Минска за полгода наторговали на 7 млрд долларов

7 миллиардов долларов в копилке столицы. Такую сумму за первое полугодие принес минским предприятиям экспорт товаров и услуг. Основными партнерами традиционно остаются Россия и Китай, но добавились и новые покупатели из стран Азии и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги социально-экономического развития города. Заседание прошло с участием председателя Совета Республики, уполномоченного представителя главы государства Натальи Кочановой. В целом основные задачи белорусской столицей выполнены. Некоторые даже с опережением. Так, например, объем производства увеличился на 8 %. А чистая прибыль предприятий оставила более 3,5 миллиарда рублей.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета: Самое главное, что экономика имеет хороший темп и мы видим хорошую тенденцию в создании новых видов продукции. Конечно же, мы обращаем внимание на создание новых инновационных продуктов. Город Минск всегда поддерживает наших субъектов хозяйствования и любые инициативы, поэтому это самое главное, что есть заинтересованные субъекты хозяйствования, создание новых инновационных продуктов, есть люди, которые хотят создавать новые предприятия, развиваться вместе со страной.

Правда, есть над чем работать. На некоторых предприятиях (их всего четыре) уровень зарплаты ниже 1 000 белорусских рублей. Этот недочет должны устранить в ближайшее время, сроки обозначены. На постоянном контроле также вопрос ассортимента на торговых прилавках и складских остатков. Особое внимание по-прежнему будут уделять обращениям граждан, по традиции часть из них касается строительства жилья. Не только в столице, а здесь за 6 месяцев было введено 240 тысяч квадратных метров, но и в городе-спутнике Смолевичах и поселке Солнечный.

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Постановлением правительства Беларуси Минску на текущий год доведено задание по жилищному строительству в объеме 690 тысяч квадратных метров. Самое основное, что мы строим жилье для граждан, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, многодетных семей, также упор делаем на строительстве арендного жилья.

В повестке еще одна волнующая горожан тема – благоустройство. Здесь сохранится предыдущий тренд, городские власти должны оперативно реагировать на проблемы, а также решать возникающие вопросы сообща с коммунальными службами и самими минчанами.