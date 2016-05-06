Рекорд белорусских шахтеров: 50 миллионов тонн калийной руды за год

Новости Беларуси. Покоряя новые высоты. Белорусские шахтеры вновь подняли планку. Почти 50 миллионов тонн калийной руды добыл «Беларуськалий» за 2015 год. Это рекордный результат за всю историю.

За нашей страной пятая часть мирового объема экспорта соленого золота. Предприятие не раз собирало награды, а 6 мая они нашли своих героев. Сегодня лучших сотрудников предприятия чествовали в музее истории Великой Отечественной войны. Портреты трех десятков мастеров по праву станут украшением доски почета предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Своим примером они показывают и свое отношение. Это лишний повод для оставшихся наших трудящихся приносить какие-то новые идеи. На предприятии ведется и продолжается в рамках модернизации обновление производства. Это нам позволит в следующем году, в последующие годы быть еще сильнее и представлять нашу качественную продукцию на мировом калийном рынке.