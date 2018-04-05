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Региональный директор по продажам «C.B.Ferrari»: «Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии»

05 апреля 2018 07:41
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Новости Беларуси. В Беларуси делают ставку на внедрение инновационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возрастающее влияние науки сейчас наблюдается в самых разных сферах экономики.

Региональный директор по продажам «C.B.Ferrari»: «Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии»-1

Так, в эти дни в Минске представители крупнейших белорусских и зарубежных компаний обсуждают, как использовать современный опыт на сварочных производствах. Это касается лазерной сварки в IT-сфере, медицине, энергетике, промышленности, машиностроении. В частности, иностранные коллеги оценили опыт таких работ на «Минском автомобильном заводе» и на производстве легковых автомобилей «БелДжи».

Региональный директор по продажам «C.B.Ferrari»: «Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии»-4

Марио Монтанаро, региональный директор по продажам «C.B.Ferrari» (Италия):
Беларусь всегда была передовым индустриальным центром Советского Союза. Я думаю, что ваша страна сегодня вполне способна к применению новых технологий и готова пойти вперед, быстрее и это очевидно.

Я считаю, если сегодня Беларусь будет работать с надежными партнерами, то в ближайшее время вам удастся достичь высокого уровня – и у меня в этом не возникает сомнений. Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии, и нужно просто работать вместе.

Региональный директор по продажам «C.B.Ferrari»: «Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии»-7

Елена Печенко, главный сварщик ОАО «Гомсельмаш»:
Мы планируем использовать лазерную сварку для осей с гребенками решетных вставок наших зерноуборочных машин.

У лазерных технологий, я думаю, большая перспектива. Они помогут решить многие проблемы и вопросы по качеству нашей продукции и, как результат, повысить производительность.

Обсуждать вопросы внедрения инноваций на производстве эксперты продолжат и сегодня, 5 апреля. Особое внимание – проблемам подготовки сварщиков для работы на потенциально опасных объектах.

# Экономика # Беларусь-Италия # Фотофакт # Марио Монтанаро

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