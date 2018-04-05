Региональный директор по продажам «C.B.Ferrari»: «Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии»

Так, в эти дни в Минске представители крупнейших белорусских и зарубежных компаний обсуждают, как использовать современный опыт на сварочных производствах. Это касается лазерной сварки в IT-сфере, медицине, энергетике, промышленности, машиностроении. В частности, иностранные коллеги оценили опыт таких работ на «Минском автомобильном заводе» и на производстве легковых автомобилей «БелДжи».

Марио Монтанаро, региональный директор по продажам «C.B.Ferrari» (Италия):

Беларусь всегда была передовым индустриальным центром Советского Союза. Я думаю, что ваша страна сегодня вполне способна к применению новых технологий и готова пойти вперед, быстрее и это очевидно.

Я считаю, если сегодня Беларусь будет работать с надежными партнерами, то в ближайшее время вам удастся достичь высокого уровня – и у меня в этом не возникает сомнений. Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии, и нужно просто работать вместе.