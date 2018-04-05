Региональный директор по продажам «C.B.Ferrari»: «Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии»

Новости Беларуси. В Беларуси делают ставку на внедрение инновационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возрастающее влияние науки сейчас наблюдается в самых разных сферах экономики.
Новости Беларуси. В Беларуси делают ставку на внедрение инновационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возрастающее влияние науки сейчас наблюдается в самых разных сферах экономики.
Так, в эти дни в Минске представители крупнейших белорусских и зарубежных компаний обсуждают, как использовать современный опыт на сварочных производствах. Это касается лазерной сварки в IT-сфере, медицине, энергетике, промышленности, машиностроении. В частности, иностранные коллеги оценили опыт таких работ на «Минском автомобильном заводе» и на производстве легковых автомобилей «БелДжи».
Марио Монтанаро, региональный директор по продажам «C.B.Ferrari» (Италия):
Беларусь всегда была передовым индустриальным центром Советского Союза. Я думаю, что ваша страна сегодня вполне способна к применению новых технологий и готова пойти вперед, быстрее и это очевидно.
Я считаю, если сегодня Беларусь будет работать с надежными партнерами, то в ближайшее время вам удастся достичь высокого уровня – и у меня в этом не возникает сомнений. Мы готовы помочь белорусам – привезти сюда новые технологии, и нужно просто работать вместе.
Елена Печенко, главный сварщик ОАО «Гомсельмаш»:
Мы планируем использовать лазерную сварку для осей с гребенками решетных вставок наших зерноуборочных машин.
У лазерных технологий, я думаю, большая перспектива. Они помогут решить многие проблемы и вопросы по качеству нашей продукции и, как результат, повысить производительность.
Обсуждать вопросы внедрения инноваций на производстве эксперты продолжат и сегодня, 5 апреля. Особое внимание – проблемам подготовки сварщиков для работы на потенциально опасных объектах.