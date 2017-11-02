Андреа Викторин: Беларусь должна продолжать реформы

Новости Беларуси. Каковы перспективы экономического развития Беларуси? О бизнес-среде, инвестиционном климате и глобализации говорили 2 ноября во время Кастрычницкого экономического форума в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он уже давно стал авторитетной площадкой для обмена мнениями. Традиционно здесь собираются ученые, эксперты, представители деловых кругов и международных организаций. Говорят о важных вопросах развития и улучшении инвестиционной привлекательности нашей страны. Восемь документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны. Это первая новость, которая буквально с первых минут разлетелась по всем информационным порталам. Кастрычницкий экономический форум этого года обещал быть информационно насыщенными. Да и как иначе. Взять хотя бы бизнес-среду. Здесь сделано немало. Тот самый пакет из 10 документов решить должен сразу несколько задач. Обеспечить самозанятость населения, максимально снизить затраты для начала своего дела – одним словом, дать дорогу инициативным бизнесменам.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В ближайшее время будет подписано еще два документа: один документ – по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий, практически готов. Я надеюсь, глава государства соберет совещание, в широком формате обсудить, чтобы мы учли все нюансы. Как отмечают в правительстве, уже потом весь пакет документов обсудят. Вместе с широкой общественностью. Тем временем и бизнес-среду, и инвестиционный климат, и вопросы глобализации обсудили в рамках авторитетной площадки для обмена мнениями. Ученые, деловые круги, эксперты. Зарубежные партнеры не раз подчеркивали: сотрудничать готовы. Не зря в рейтинге Dooing Business у Беларуси 38-е место. Из 190 стран. И тут соседствуем с партнерами по ЕАЭС. В основе рейтинга Всемирного банка – 10 индикаторов.

Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине:

Беларусь вышла на 38-е место. Это существенное достижение. Вы улучшили условия для регистрации компаний, создания новых предприятий и снизили нагрузку, связанную с нормативно-правовыми требованиями.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:

Беларусь должна продолжать реформы. Укрепление частного сектора, социальное благосостояние, хорошие условия для малых и средних предприятий. Все это создает положительный инвестиционный климат и помогает убедить инвесторов прийти в вашу страну. Как раз ЕС всегда помогал и поддерживал переговорный процесс Беларуси с МВФ. Кстати, диалог нашей страны и Международного валютного фонда продолжается. Правда, есть и расхождения по темпу реформирования. В целом же, МВФ высказывает оптимизм относительно роста экономики Беларуси. Рост мировой экономики прогнозируют на 3,5% во всех европейских странах. Растет и Беларусь. Темп роста ВВП по результатам 9 месяцев – 101,7%.

Александр Заборовский, главный советник председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

В условиях непростой демографии экономический рост может быть обеспечен за счет роста производительности труда. А производительность и эффективность – это не только технологии. Это и управление, и создание соответствующей среды. Сегодня двери для инвестиций открыты во многих областях. Транспорт, коммуникации, устойчивая энергетика, управление водной инфраструктурой... Уже реализуются различные проекты совместно с Европейским банком реконструкции и развития: в сфере деревообработки, производства напитков, поддержки малых и средних предприятий. А с Всемирным банком начали реализацию 7 проектов на сумму в 650 миллионов долларов.