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Губерантор Судана: Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью

02 ноября 2017 16:44
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Новости Беларуси. Белорусские тракторы и дорожностроительная техника, возможно, скоро отправятся в Восточную Африку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делегацию Республики Судан принимали в Миноблисполкоме.

Руководство штата Хартум и представители деловых кругов обсудили с белорусскими коллегами вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Губерантор Судана: Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью-1

Сергей Железняк, председатель комитета экономики Миноблисполкома:
Мы готовы предоставить и показать весь экономический потенциал Минской области. Это в сфере сельского хозяйства, крупного машиностроения и в принципе в сфере промышленности. Их интересует крупные самосвалы, нас интересуют овощи и фрукты, которые там производятся и поставляются в Республику Беларусь.

Губерантор Судана: Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью-4

Абдельрахим Мохамед Хуссейн, губернатор штата Хартум Республики Судан:
Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью. Штат Хартум – самый промышленный штат Судана. Мы уже посетили Министерство сельского хозяйства и обсудили ряд проектов. Беларусь имеет большой опыт и хорошие современные технологии, а у нас есть хорошие природные ресурсы. Я думаю, что наше сотрудничество даст хороший результат.

Делегация Судана посетит ведущие машиностроительные предприятия Беларуси, в том числе Жодинский БелАЗ. Кроме того, гости познакомятся с мясомолочным, строительным и мебельным производствами региона.

# Экономика # Фотофакт # Сергей Железняк # Беларусь-Судан # Абдельрахим Мохамед Хуссейн

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