Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Новости Беларуси. Грюйер, маасдам и пармезан по-белорусски. Новые рецептуры европейских сыров освоили пружанские сыроделы. В месяц предприятие производит до полутысячи тонн элитных сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусских аналогов всемирно известных cыров используют молоко исключительно класса экстра. Вместо французских Альп – Беловежская пуща. Экологически чистая сырьевая зона находится всего в 45 километрах от заповедника. За строгим соблюдением технологии следит новейшее оборудование. Полную рецептуру специалисты завода держат в секрете.

К слову, пружанский пармезан считается молодым. Небольшой срок вызревания удешевляет продукт. При этом по текстуре и вкусу он максимально приближен к своему итальянскому прототипу.

Татьяна Шопик, инженер-технолог Пружанского молочного комбината:

Мы постоянно совершенствуем линейку наших элитных сыров. Для этого посещаем известные сыродельные регионы Европы. В частности, недавно побывали во Франции, регион Верхняя Савоя, где изучали технологию производства таких сыров, как пармезан, грювер, мааздам, раклет. Будем внедрять их у нас.

Людмила Тутина, главный специалист по сбыту и снабжению Пружанского молочного комбината:

Удельный вес экспорта составляет 80 % от общего объема реализации продукции. За счет активного развития производства и высокого качества продукции Пружанский молочный комбинат смог расширить географию экспорта и уже к сложившемся рынкам – Российская Федерация, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика – смог присоединить потребительские рынки Узбекистана, Киргизии, Китайской Народной Республики.

За вкус и качество пружанские сыры и масло получают высокую оценку как от потребителей так и от профессионалов. + Коллектив будет прилагать максимум уcилий чтобы радовать потребителей вкусными натуральными и качественными продуктами. Качество пружанских сыров оценили и эксперты международной бизнес-премии «Лидер года». Предприятие стало лауреатом сразу в трех номинациях.