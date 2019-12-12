Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Новости Беларуси. Связь 4G – даже в самом отдаленном уголке Беларуси. Амбициозную цель поставил перед собой мобильный оператор А1 при сотрудничестве с компанией beCloud, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместными усилиями они планируют покрыть связью 4G 97 % территории страны для абонентов А1. Когда это произойдет – знает Камилла Шах. Предоставить абонентам равные условия, чтобы пользоваться всеми возможностями смартфона они могли независимо от геолокации – главный приоритет оператора А1. Совместно с компанией beCloud они начинают масштабный проект.

Камилла Шах, корреспондент:

Реализация совместного проекта займет три года. Первый этап будет завершен уже к концу 2019-го. Но какие же главные преимущества 4G для абонентов? Это повышенное качество связи, быстрый интернет, в том числе высокая скорость и загрузки файлов в сеть, и скачивания файлов. Вторая фаза реализации проекта стартует с января 2020 года. Она подразумевает развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в частотном диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1. Чтобы гарантировать своим абонентам наилучший пользовательский опыт, компания А1 предоставит оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи.

Гельмут Дуз, генеральный директор компании А1:

Гарантия высокого качества оказываемых услуг для наших абонентов, в том числе и по предоставлению доступа к связи 4G, всегда остается приоритетом работы А1. А именно – для обеспечения покрытия 4G-сети, сопоставимого по охвату территории страны с существующей 3G-сетью А1, мы и консолидируем усилия вместе с нашими партнерами. Мы рады, что уже в ближайшие годы связь четвертого поколения станет доступна абонентам компании повсеместно – в больших и малых городах и даже в сельской местности.

Данная схема взаимодействия была успешно опробована партнерами в рамках работ по перезапуску 4G-сети для абонентов А1 в Пинске в ноябре 2019 года. В итоге зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети компании. И если цель первого этапа – дать доступ к 4G абонентам А1 во всех крупных городах Беларуси, то второй подразумевает покрытие сельской местности. Начнут с Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Строительство базовых станций инфраструктурный оператор beСloud начнет с 2020 года.

Олег Седельник, генеральный директор компании beCloud:

Для покрытия связью четвертого поколения территории всей республики необходимо использовать другой диапазон частот. В текущем году он нам был выделен, и, соответственно, со следующего года мы начинаем активное строительство в данном диапазоне, чтобы связь четвертого поколения была доступна во всех практически уголках нашей родины.