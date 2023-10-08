Реальные доходы население Беларуси могут вырасти в 2024-м на 3,5%

Новости Беларуси. В понедельник, 2 октября, Президент утвердил прогнозные параметры развития Беларуси на 2024-й. Планируется, что прирост ВВП составит 3,8 %. Реальные денежные доходы увеличатся на 3,5 %. А инфляция должна сохраниться на уровне 6 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Задачи не из простых. Это понятно, особенно в нынешних условиях. Тем не менее есть реальные предпосылки полагать, что и в следующем году наша экономика будет прибавлять. Несмотря на то, что на Западе отдельные эксперты прочили крах белорусской системе. Вот как раз их прогнозы и не сбываются. В 2023 году наш ВВП уже вырос на 3 %.

Алексей Зубович, начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Беларуси:

Планируется, что реализация трех основных компонентов – это инвестиционная программа, производственная программа, экспортная программа – поможет нам выполнить задачи, которые поставил глава государства. В рамках производственной программы стоит задача по увеличению производства промышленной продукции на 3,5 %. Прежде всего эта задача будет выполняться за счет максимальной загрузки производственных мощностей, а также модернизации имеющихся производств. В сельском хозяйстве планируем увеличить объемы производства на 5,6 %. Увеличение объемов производств будет сопровождаться ростом продаж как на внутреннем, так и внешнем рынках. Реализация экспортной и производственной программы, а также сокращение инфляции до 6 % позволят нам нарастить реальные располагаемые доходы населения на 3,5 %.