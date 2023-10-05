Задача селекционеров № 1 – вывести устойчивые сорта зерновых. Как ускоряют процесс в НПЦ по земледелию?

Новости Беларуси. Засушливое лето и аномальная жара в 2023 году проверили на прочность не только посевы, но и аграриев, а также бросили вызов селекционерам. Задача номер один – вывести как можно больше конкурентоспособных и устойчивых к любым условиям сортов. Работу в этом направлении усилили после поручения главы государства в августе 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2030-му сеять должны не менее 80 % сортов именно белорусской селекции. Элла Маркевич изучила производственный процесс вместе с сотрудниками НПЦ по земледелию.

Элла Маркевич, корреспондент:

Ускорить процесс выведения новых зерновых колосовых помогают биотехнологии. Современные лаборатории оснащены высококлассным оборудованием. Озимый ячмень «Буслик» – это отличный пример длительной работы научных сотрудников. В последние годы он стал настоящей сенсацией.

«Буслик» заявил себя как один из самых устойчивых к холодам белорусский сорт ячменя и даже опередил в этом западноевропейские аналоги. И сегодня наши ученые продолжают работать над улучшением его качеств. В целом озимый ячмень – ценная кормовая культура, широко востребованная в животноводстве, поэтому и внимание к ней особое. В том числе со стороны главы государства.

Не забывают в Институте земледелия и про хлебопекарные культуры. Например, рожь, яровая и озимая пшеница. Чтобы добиться высокого качества и урожайности, белорусские селекционеры проводят биотехнологические опыты. В помощь самое современное оборудование.

Елена Долгова, заведующая отделом биохимии и биотехнологий Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Традиционно для оценки качества пшеницы как озимой, так и яровой используются не только показатели химического состава – содержание белка, клейковины, группа качества клейковины. Оценивается еще и технологическое качество зерна и получаемой из него муки.

Определить стекловидность зерна очень важно. Именно от этого показателя зависит количество и качество муки на выходе. Чем выше уровень, тем лучше материал. Для оценки хлебопекарного достоинства специалисты выпекают пробную партию хлеба в условиях, приближенных к промышленным. Основные критерии – объем, пористость, упругость мякиша, внешний вид, вкус и запах. Елена Долгова:

Без привлечения самых современных методов исследования, способов оценки биохимического и генетического качества наш конечный продукт, сорт, затем семена этого сорта будут просто неконкурентоспособными в современных условиях.

После детальных исследований зерно отправляется на посев. Площадь лаборатории уже под открытым небом может составлять до 20 квадратных метров. Созревшие плоды хлебных злаков вместо бункера ссыпают в мешки. Следующий пункт назначения – селекционно-семеноводческий комплекс. Тут проходит очистка и калибровка, после которой зерна возвращаются в Институт земледелия для дальнейших исследований.