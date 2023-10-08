Какие белорусские товары популярны в Узбекистане? Рассказал наш посол

Что касается поиска новых торговых партнеров, то Беларусь опирается в том числе на страны Центральной Азии. Это важный регион, связи с которым облегчат нам доступ и к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии, где в данный момент формируются новые центры политико-экономической силы. Так, в Беларусь 4 октября прибыла парламентская делегация из Кыргызстана, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

О развитии двусторонних отношений говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встречался со спикером парламента Кыргызстана. Наш Президент отметил, что у Минска и Бишкека хорошие отношения на всех уровнях, но надо искать новые точки соприкосновения. Еще один ключевой партнер Беларуси в этом регионе – Узбекистан. Между нашими странами есть как и экономическое, так и политическое сопряжение. А за последние несколько лет совместный товарооборот удалось увеличить почти втрое. Какие финансовые планы на этот год? С этим вопросом обратимся к нашему послу в Узбекистане. Леонид Маринич выходит с нами на связь из Ташкента.

Ольга Коршун, СТВ:

Как идет торговля Беларуси и Узбекистана? Как оцените результаты этого года? Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Я говорил и хочу отметить, что действительно в этом году у нас также очень хорошие результаты, они впечатляют. И математическим языком хотел бы сказать, что они сегодня уже идут в арифметической прогрессии, наша цель – добиться, чтобы было в геометрической прогрессии, то есть в разы увеличивались. Хотел бы отметить, что Сморгонь и узбекская сторона сегодня реализуют бизнес-проект: создание вертикально интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее. В Сморгони это будет первое предприятие, которое из сырья, произведенного и выращенного в Республике Узбекистан, будет делать готовый продукт в Республике Беларусь. Ну, мы понимаем, не только покрывать рынок Беларуси, но и сопредельных государств. В основном, Российской Федерации. Ольга Коршун:

Наши товары – это уже бренд. Но что больше всего любят или покупают белорусского в Узбекистане?

Леонид Маринич:

Сегодня во всех торговых точках и торговых сетях Узбекистана, на рынках очень хорошо пользуется спросом белорусская молочная продукция. Приятно отметить, что пользуется спросом и наш хлеб. И хлебный квас – это вообще летом бренд № 1, который не успевают наши поставщики привезти, как он разбирается. Все это очень интересно и говорит о том, что узбекский рынок не закрыт, он открыт. Мы, повторюсь, в фармацевтике продвигаемся, строим предприятия по производству пробиотиков. Это препараты, которые в Узбекистане вообще не выпускаются. Поэтому в различных сферах мы здесь принимаем участие. И наше участие не только купи-продай, но и с организацией производства.