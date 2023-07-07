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Размер валютных вкладов в Беларуси сократился почти на 72 млн – Нацбанк

07 июля 2023 16:55
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Новости Беларуси. По данным Набанка, белорусы в июне продали валюты почти на 40 миллионов долларов больше, чем купили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего американские и европейские купюры обменяли на белорусские на 826 миллионов за первый месяц лета.

Размер валютных вкладов в Беларуси сократился почти на 72 млн – Нацбанк-1

Как видно из статистики регулятора, в мае, по сравнению с апрелем, размер вкладов в иностранной валюте сократился на почти 72 миллиона. И скорость, с которой они уменьшаются, по сравнению с апрелем, выросла почти в четыре раза. При этом вклады в рублях подросли на 130 миллионов за апрель-май.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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