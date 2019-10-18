Рассказываем, сколько белорусы тратят на технику и софт

Новости Беларуси. Белорусы не жалеют денег на компьютерную технику и софт. На 1400 миллионов рублей в 2018 году закупили компьютеров и программного обеспечения – бухгалтерские программы, антивирусы, офисные пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчики всячески стимулируют покупателей, выпуская бесплатные версии программ. Большинство пользователей начинают именно с них, а по мере необходимости подключают платный функционал. Начинают платить за софт и физлица. Рынок программного обеспечения в стране прирастает примерно на четверть в год.