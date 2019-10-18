Новости экономики за 18.10.2019

Новости Беларуси. Зачем бизнесмены разных стран приехали в Гомель и кто готов инвестировать в экономику региона? Почему белорусы готовы платить за компьютерную технику больше, чем за отдых, и как изменились доходы мирового музыкального рынка? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВСТРЕЧА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ В ГОРОДЕ НАД СОЖЕМ

«Бизнес-дни в Гомеле». Традиционная встреча деловых кругов проходит в городе над Сожем. На переговоры прибыли представители 18 государств. Сегодня в инвестиционном портфеле региона более сотни проектов в таких областях, как энергетика, строительство, сельское хозяйство и многих других.