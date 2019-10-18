Новости экономики за 18.10.2019

Новости Беларуси. Зачем бизнесмены разных стран приехали в Гомель и кто готов инвестировать в экономику региона? Почему белорусы готовы платить за компьютерную технику больше, чем за отдых, и как изменились доходы мирового музыкального рынка? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВСТРЕЧА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ В ГОРОДЕ НАД СОЖЕМ
«Бизнес-дни в Гомеле». Традиционная встреча деловых кругов проходит в городе над Сожем. На переговоры прибыли представители 18 государств. Сегодня в инвестиционном портфеле региона более сотни проектов в таких областях, как энергетика, строительство, сельское хозяйство и многих других.
Заинтересованность в сотрудничестве уже проявили представители ряда стран. В частности, Молдова предлагает создание нескольких совместных производств в продовольственной сфере. А бизнес-круги из Австралии намерены уже во время этого визита заключить контракты с IT-компаниями.
«Бизнес дни в Гомеле» посетили представители деловых кругов из 18 стран
Рассказываем, сколько белорусы тратят на технику и софт
ДОХОДЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО РЫНКА РАСТУТ
Доходы мирового музыкального рынка составили рекордные 19 миллиардов долларов за 2018 год. Пользователи все чаще слушают музыку через стриминговые сервисы онлайн-вещания. Удельный вес доходов от музыкального стриминга – 64 % от общего объема рынка музыкальных записей.
Выручка от платных подписок на цифровые музыкальные сервисы в мире увеличилась более чем на треть. А вот доходы от продажи музыки на физических носителях (пластинках и компакт-дисках) снизились на 10 %.