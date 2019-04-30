«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

В частности, делегатов интересовали условия, на которых можно стать резидентом парка, необходимый объем инвестиций, приоритетные направления бизнеса. Большой интерес вызвала деятельность уже работающих на территории «Великого камня» предприятий.

Новости Беларуси. Возможности «Великого камня» презентовали 30 апреля международной делегации ОБСЕ. Представители 24 государств увидели, как идет строительство парка, посетили центр комплексного обслуживания инвесторов и смогли задать вопросы администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Я уверен, это будет в ближайшее время крупнейшим центром не только производства, но и реализации логистики, суперсовременных инновационных продуктов и товаров. Я уверен, что это для Беларуси будет огромная прибавка в экономике. Это будет один из драйверов развития. Поэтому, безусловно, нашим парламентариям и коллегам очень интересно не просто услышать то, что мы обсуждали вчера теоретически в конференцзалах, а реально посмотреть на месте. Поэтому мы с удовольствием это и делаем сегодня.

Наби Авджи, глава делегации Турции:

Сегодня «Великий камень» – это хороший пример международного взаимодействия в промышленной сфере. Я приехал сюда, чтобы увидеть своими глазами, как работает парк, и, конечно, по возвращении расскажу о его возможностях турецкому бизнесу.

Но если «Великий камень» можно назвать символом единства экономик, то Храм всех Святых – символ единства людей, их веры и культуры. Представители делегаций сегодня также побывали в этом знаковом месте.