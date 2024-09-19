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«Хорошо, когда есть такой сосед». Белорусско-российский бизнес-форум прошёл в Гомеле

19 сентября 2024 07:12
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Пока коллективный Запад настроен враждебно, главная задача развития экономики Беларуси и России – активизировать действующие контакты и находить новые направления взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хорошо, когда есть такой сосед». Белорусско-российский бизнес-форум прошёл в Гомеле-2

В таком мнении сошлись участники регионального бизнес-форума «Гомель – Брянск», который состоялся накануне. В программе презентации крупнейших предприятий, поиск точек взаимодействия, подписание соглашений и договоров. Гомельская область остается важнейшим стратегическим партнером для российского региона. Ориентир в сотрудничестве – задача, которую поставил Президент Беларуси: довести товарооборот до миллиарда долларов.

«Хорошо, когда есть такой сосед». Белорусско-российский бизнес-форум прошёл в Гомеле-4

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Форум с каждым годом дает очень серьезное развитие не только для двух регионов, но и в целом для развития в экономике Российской Федерации, Республики Беларусь, построения Союзного государства, межрегионального взаимодействия. 

«Хорошо, когда есть такой сосед». Белорусско-российский бизнес-форум прошёл в Гомеле-6

Валентин Суббот, председатель Брянской областной думы:
Это третий уже форум, он очень важен для нас. Важен для Республики Беларусь, России и, конечно, для наших областей – Брянской и Гомельской. В нынешних условиях развития экономики хорошо, когда есть такой сосед – Беларусь, Гомельская область.

«Хорошо, когда есть такой сосед». Белорусско-российский бизнес-форум прошёл в Гомеле-8

Бизнес-форум «Гомель – Брянск» уже 3 года помогает развивать кооперацию. За это время товарооборот регионов вырос более чем в два раза.

# Беларусь-Россия

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