Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития

Новости Беларуси. Проблемные вопросы во всех регионах страны изучают представители трех ведомств. Рабочие группы министерств экономики, труда и социальной защиты, а также строительства и архитектуры встретятся с руководством районов и организаций, посетят предприятия, проведут переговоры с представителями малого и среднего бизнеса.

Предмет дискуссии – создание рабочих мест, рост заработной платы, привлечение инвестиций и строительство.

По этим направлениям специалисты помогут принять грамотные управленческие решения и наметят точки роста.

Такой метод мозгового штурма инициирован Министерством экономики.

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Посетили вчера Кировский и Быховский районы – это в первую очередь сельскохозяйственные районы.

В том же Быховском районе порядка 41% от выручки формируется за счет сельского хозяйства.

В том числе эти районы богаты лесом и здесь можно было формировать более глубокую переработку.