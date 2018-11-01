Прямой эфир

Проект указа о залоговой системе сбора тары проходит согласование

01 ноября 2018 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На пустых бутылках, при желании, скоро можно будет не только сэкономить, но даже заработать. 1 ноября стало известно, что проект указа о создании и работе залоговой системы сбора тары уже готов и проходит процедуру согласования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о сборе металлических банок, стеклянных и ПЭТ-бутылок из-под напитков. Выпив содержимое, покупатель может выбросить использованную емкость в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее.

Тароматы: что это такое и когда они появятся в Беларуси?

Таким образом, сумма залога не увеличивает расходы потребителя, но создает экономический стимул сдать тару для дальнейшей переработки. Планируется, что система будет запущена к 2020 году.

Больше новостей экономики за 1 ноября здесь.

# Экологическая обстановка в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию
01 ноября 2018 17:43

Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию

С 1 ноября на всех заправках будут продавать только зимнее дизтопливо
01 ноября 2018 17:43

С 1 ноября на всех заправках будут продавать только зимнее дизтопливо

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере
01 ноября 2018 13:06

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере