Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, строительства и архитектуры посещает Витебскую область

Новости Беларуси. Проблемные места в разных сферах экономики продолжают изучать представители ведомств. Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, а также строительства и архитектуры посещает Витебскую область. Вместе с представителями местной власти и бизнес-кругами чиновники от Министерств обсуждают вопросы создания рабочих мест, роста заработной платы, привлечения инвестиций.

Цель командировок – выявить резервы роста экономики. В Витебской области, по мнению рабочей группы, сельское хозяйство, получая весомую поддержку от государства, развивается не достаточно эффективно.