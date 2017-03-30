Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, строительства и архитектуры посещает Витебскую область

Новости Беларуси. Проблемные места в разных сферах экономики продолжают изучать представители ведомств. Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, а также строительства и архитектуры посещает Витебскую область. Вместе с представителями местной власти и бизнес-кругами чиновники от Министерств обсуждают вопросы создания рабочих мест, роста заработной платы, привлечения инвестиций.
Цель командировок – выявить резервы роста экономики. В Витебской области, по мнению рабочей группы, сельское хозяйство, получая весомую поддержку от государства, развивается не достаточно эффективно.
Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Наиболее, может, такой куст проблем – это сельское хозяйство. Ни одна из отраслей не получила столько поддержки, как сельское хозяйство. В прошлом году подписан целый пакет документов, и вот здесь действительно надо смотреть, работать, искать резервы, как повышать эффективность сельского хозяйства и сельхозорганизаций.
По всем проблемным направлениям будут сформулированы системные предложения, которые отправят на утверждение в правительство. В течение двух недель чиновники планируют побывать во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.