Процедура таможенного оформления транзитных грузов упрощена

Президент Беларуси 20 марта подписал Указ № 168 "О реализации принципа свободы транзита в Республике Беларусь", сообщает пресс-служба главы государства.Данный документ регулирует вопросы, связанные с транзитным перемещением товаров и транспортных средств через таможенную территорию Республики Беларусь. В целях установления устойчивого и понятного порядка транзитного перемещения товаров и транспортных средств указом дается определение транзита и закрепляются его правила. В отношении транзитных товаров определен исчерпывающий перечень сведений, необходимых для таможенного контроля, а также четкий порядок контроля таких сведений. Указом также учтены особенности транзита в условиях отсутствия таможенного контроля на белорусско-российской границе (с учетом Соглашения о таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г.). Подчеркивается, что в целом документ направлен на упрощение и ускорение процедур таможенного оформления транзитных грузов и укрепление положительного имиджа Беларуси.