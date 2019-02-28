«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»

Новости Беларуси. Новый цех по производству азотной кислоты запустили 28 февраля на «Гродно-Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство нового производства заняло более трех лет, в целом же инвестиционный проект обошелся в сумму более 220 миллионов рублей.

На предприятии пояснили, что старый цех азотной кислоты был построен в 1960-е годы и уже не справлялся с запросами рынка. Запуск нового увеличит мощность производства на 60 %. К тому же, снизится себестоимость продукции, что позволит обеспечить внутренние потребности страны в азотных удобрениях. Это особенно важно в период активной подкормки полей весной.

Сергей Силивоник, и.о. главного инженера ОАО «Гродно-Азот»:

Запущено новое производство по новым технологиям с совершенно другими подходами к выпуску азотной кислоты и жидких азотных удобрений. Это позволяет производству получить готовую продукцию с гораздо меньшими затратами по сырью и энергоносителям. Также создает новые рабочие места – порядка 70 новых рабочих мест создается.

Андрей Рыбаков, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:

«Гродно-Азот» реализовал этот проект – это как небольшая прелюдия к основному инвестиционному проекту – строительству нового азотного комплекса, который они должны в ближайшее время реализовать по поручению нашего главы государства в самые кратчайшие сроки.